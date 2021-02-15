Приватбанк опроверг информацию о «сливе» базы данных на хакерский ресурс

Служба безопасности Приватбанка не подтверждает информацию о появлении хакерского ресурса, якобы продающего персональные данные украинцев. Об этом «Минфину» сообщили в банке.

Фото: rbc.ua

Что говорят в Привате

В ходе проведения исследования деятельности этого ресурса, выяснилось, что он создан мошенниками, не имеющими и никогда не имевшими доступа к персональным данным какого либо из украинских банков и учреждений. Мошенники используют общедоступные объединённые ресурсы и выдают это за якобы имеющуюся «секретную» базу данных.

Служба информационной безопасности Приватбанка с начала 2017 года не зафиксировала ни одного факта копирования или передачи персональных данных из базы клиентов банка.

Персональные данные клиентов защищены многоуровневой системой защиты и копирование базы данных технически не возможно.

«Мы приятно удивлены, что к числу клиентов банка приписали 40 млн человек, но эта цифра превышает количество совершенно летнего населения страны», 0 пояснили в банке.

Предыстория

12 февраля на сайте CyberNews, который публикует новости о кибербезопасности, появилась статья о том, что в онлайне якобы продается база из 40 млн пользователей Приватбанка. Якобы базу банка продает на одном из хакерских форумов анонимное лицо, и в ней содержатся полные ФИО, дата рождения, налоговый номер, данные паспорта, семейное положение, мобильный номер, наличие авто и т. д.

Карантин заставил компании переходить на удаленную работу, а граждан — активно осваивать онлайн-сервисы. Это создало благодатную почву для процветания мошенничества. Ранее «Минфин» рассказывал о рисках и мерах безопасности.