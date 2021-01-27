Неплатежеспособный Мисто Банк ликвидирован. Лицензию отозвали — НБУ

Национальный банк Украины 26 января принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО «Мисто Банк». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Неплатежеспособный Мисто Банк ликвидирован. Лицензию отозвали — НБУ
Фото: zn.ua

Такое решение Нацбанк принял по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Что известно о Мисто Банке

  • 14 декабря 2020 года Правление Национального банка приняло решение об отнесении АО «Мисто Банк» к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня.
  • 15 декабря Фонд гарантирования ввел временную администрацию в Мисто Банка и начал процедуру его вывода с рынка.
  • 17 декабря ФГВФЛ выставил Мисто Банк на продажу.

Контроллером АО «Мисто Банк» является Фурсин Иван Геннадиевич. Ему совокупно (прямо и косвенно) принадлежат 97,18% акций банка.

Причина отнесения

Проблемы в банке с капиталом возникли из-за потери одного из основных активов — предприятия по переработке сои в Херсонской области. Балансовая стоимость объекта недвижимости составляла более 271 млн грн (почти 17% от всех активов банка). В результате потери объекта капитал банка упал ниже нормативного уровня.

О средствах вкладчиков банка

  • 78% вкладчиков АО «Мисто Банк» (2282 человека) получат вклады в полном объеме. Размер их вкладов не превышает гарантированную ФГВФЛ сумму в 200 тыс. грн. Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом.
  • В общем возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам на 1 ноября 2020 года составляет 307,8 млн грн (60% от общей суммы вкладов физлиц).
  • 15 января ФГВФЛ начал выплаты вкладчикам Мисто Банка.

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