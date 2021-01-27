Неплатежеспособный Мисто Банк ликвидирован. Лицензию отозвали — НБУ

Национальный банк Украины 26 января принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО «Мисто Банк». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Такое решение Нацбанк принял по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Что известно о Мисто Банке

14 декабря 2020 года Правление Национального банка приняло решение об отнесении АО «Мисто Банк» к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня.

15 декабря Фонд гарантирования ввел временную администрацию в Мисто Банка и начал процедуру его вывода с рынка.

17 декабря ФГВФЛ выставил Мисто Банк на продажу.

Контроллером АО «Мисто Банк» является Фурсин Иван Геннадиевич. Ему совокупно (прямо и косвенно) принадлежат 97,18% акций банка.

Причина отнесения

Проблемы в банке с капиталом возникли из-за потери одного из основных активов — предприятия по переработке сои в Херсонской области. Балансовая стоимость объекта недвижимости составляла более 271 млн грн (почти 17% от всех активов банка). В результате потери объекта капитал банка упал ниже нормативного уровня.

О средствах вкладчиков банка