Портрет Эндрю Джексона все-таки покинет 20-долларовую купюру

На новых 20-долларовых купюрах появится портрет афроамериканки Гарриет Табмен, которая выступала против рабства и за социальные реформы в США в середине XIX - начале XX века.

25 января Белый дом заявил, что ускорит планы по замене купюр с седьмым президентом США Эндрю Джексоном на банкноты с изображением Гарриет Табмен, передает "Голос Америки".

"Важно, чтобы наши банкноты, наши деньги отражали историю и разнообразие нашей страны, и изображение Табмен, которое украшает новую 20-долларовую банкноту, безусловно, сделает это", - заявила пресс-секретарь президента Джен Псаки.

Банкноты с Табмен станут первым случаем, когда на долларах разместят портрет афроамериканца. Героиня движения против рабства также будет первой с конца XIX века женщиной, чей портрет поместят на долларах.

Для США Гарриет Табмен является неотъемлемой частью истории борьбы чернокожего населения за свои права. Табмен наиболее известна участием в деятельности "Подземной железной дороги" - подпольной организации аболиционистов, которые переправляли беглых рабов из южных штатов на Север и в Канаду. В 1850-х годах Табмен лично осуществила 19 поездок на юг, освободив более 300 рабов и воодушевив на бегство тысячи.

Во время Гражданской войны Табмен была разведчицей армии Севера, а под конец жизни поддержала борьбу женщин за гражданские права.

Эндрю Джексон - седьмой президент США и единственный президент, который когда-то побывал в плену: юный Эндрю участвовал в Войне за Независимость и был схвачен англичанами. Он стал юристом, купил плантацию, на которой работали рабы, а затем занялся политикой. Став президентом, Джексон проводил исключительно жестокую политику в отношении индейцев - их выгоняли из родных мест, а земли были конфискованы. В результате действий Джексона к США были присоединены Флорида и Техас.

Минфин США объявил о планах разместить на 20-долларовых банкнотах портрет Табмен в 2015 году - во время президентства Барака Обамы. Героиню движения против рабства выбрали по многочисленным обращениям американцев. Выпуск банкнот с женским портретом планировалось приурочить к столетию 19-й поправки к Конституции США об избирательном праве для женщин.

Во время своей президентской кампании 2016 года Трамп раскритиковал планы заменить президента Эндрю Джексона на Гарриет Табмен, назвав этот шаг "чистой политкорректностью". Он предложил поместить ее фотографию на двухдолларовую купюру, которая больше не печатается.

В 2019 году министр финансов Стив Мнучин объявил, что замена 20-долларовой банкноты откладывается до 2028 года, сославшись на "проблемы безопасности", связанные с подделкой одной из самых популярных банкнот, находящихся в обращении.