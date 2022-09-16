Браковану купюру у 5 гривень продають на аукціоні за 22 тисячі: як вона виглядає

В Україні продають купюру номіналом 5 гривень з браком за 22 тисячі гривень, а раніше на аукціон було виставлено особливу одногривневу монету, інформує Апостроф.

Лот виставлено на спеціалізованому ресурсі Violity.

Особливістю п'ятигривенної купюри випуску 1992 року є брак друку. Він полягає в тому, що на звороті банкноти малюнок не продрукувався, видно лише її номери. Лицьова сторона купюри - зі стандартним друком.

Як зазначив продавець, який перебуває в Києві, купюра була пом'ята і зазнала процедури вирівнювання. Прихованих дефектів, за його інформацією, банкнота не має.

До закінчення торгів залишилося менше двох днів, але ставок поки ніхто не зробив, в той же час, за лотом стежить 44 особи.


Олена Руденко, Апостроф





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