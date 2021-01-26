Китай импортировал рекордный объем заготовки

Китай импортировал рекордный объем заготовки

По данным Национального бюро статистики КНР, в 2020 г. в страну поступило из-за рубежа 18,30 млн т заготовки, что стало рекордным показателем в истории китайской металлургии.

Как отмечает консалтинговая компания Mysteel, закупки данной продукции в пять раз превысили показатель 2019 г. Основную роль в этом сыграл ценовой фактор. Наибольшие объемы заготовки китайские компании приобретали за рубежом летом прошлого года, когда стоимость этой продукции на местном рынке была выше, чем за рубежом.

Кроме того, китайские компании импортировали в 2020 г. 20,23 млн т готовой стальной продукции, что на 64,4% превысило уровень предыдущего года. Таким образом, общий объем импорта без учета слябов достиг 38,53 млн т, что представляет собой максимальный показатель с 2005 г.

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