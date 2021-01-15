Китай закончил год с рекордным профицитом торгового баланса

Профицит торгового баланса Китая достиг в декабре прошлого года рекордных $ 78,2 млрд, а по результатам всего 2020 года этот показатель составил $ 535 млрд (+27% г/г, рекордные цифры с 2015 года). Об этом сообщает ProFinance.

Фото: slawomirkonopa.ru

Что происходит

Спрос на китайские товары так велик, что создает логистические проблемы в портах страны, а производители жалуются на дефицит контейнеров и рост транспортных тарифов.

Экспорт товаров в США вырос в декабре на 34,5% г/г, а импорт — на 47,7% (рекордное значение с 2013 года). За весь 2020 года профицит Китая в торговле с США составил $ 317 млрд, что на 7% выше показателя предыдущего года.

Интересно, что в 2020 году главными торговыми партнерами Поднебесной оказались страны ASEAN, а не ЕС , как это было во все предыдущие годы.

Торговый баланс Китая по месяцам, $ млрд

Источник: Bloomberg

Китай стал одним из главных бенефициаров пандемии коронавируса благодаря росту спроса на технологии для удаленной работы и медицинское оборудование. В частности, в период с марта по декабрь Китай экспортировал 224 млрд медицинских масок на сумму в $ 52 млрд.

Объем торговли Китая со странами ASEAN (оранжевым), США (белым) и ЕС (голубым), $ млрд

Источник: Bloomberg

Мнения экспертов

«Экспорт Китая остался удивительно устойчивым, несмотря на приход второй волны коронавируса», — отмечает экономист Societe Generale Мишель Лам.

Эксперты Standard Chartered и Bloomberg Economics прогнозируют, что в ближайшие месяцы спрос на китайские товары останется достаточно сильным.

Напомним