Китай закончил год с рекордным профицитом торгового баланса
Профицит торгового баланса Китая достиг в декабре прошлого года рекордных $ 78,2 млрд, а по результатам всего 2020 года этот показатель составил $ 535 млрд (+27% г/г, рекордные цифры с 2015 года). Об этом сообщает ProFinance.
Что происходит
Спрос на китайские товары так велик, что создает логистические проблемы в портах страны, а производители жалуются на дефицит контейнеров и рост транспортных тарифов.
Экспорт товаров в США вырос в декабре на 34,5% г/г, а импорт — на 47,7% (рекордное значение с 2013 года). За весь 2020 года профицит Китая в торговле с США составил $ 317 млрд, что на 7% выше показателя предыдущего года.
Интересно, что в 2020 году главными торговыми партнерами Поднебесной оказались страны ASEAN, а не ЕС, как это было во все предыдущие годы.
Торговый баланс Китая по месяцам, $ млрд
Источник: Bloomberg
Китай стал одним из главных бенефициаров пандемии коронавируса благодаря росту спроса на технологии для удаленной работы и медицинское оборудование. В частности, в период с марта по декабрь Китай экспортировал 224 млрд медицинских масок на сумму в $ 52 млрд.
Объем торговли Китая со странами ASEAN (оранжевым), США (белым) и ЕС (голубым), $ млрд
Источник: Bloomberg
Мнения экспертов
«Экспорт Китая остался удивительно устойчивым, несмотря на приход второй волны коронавируса», — отмечает экономист Societe Generale Мишель Лам.
Эксперты Standard Chartered и Bloomberg Economics прогнозируют, что в ближайшие месяцы спрос на китайские товары останется достаточно сильным.
Напомним
- Пандемия коронавируса ударила по экономике Китая раньше, чем по другим странам. Были введены жесткие ограничительные меры. Из-за них в первом квартале ВВП Китая сократился на 6,8% (г/г).
- Однако и восстанавливаться экономика КНР начала раньше, чем в других странах. В конце июля Fitch повысило прогноз роста китайской экономики на 2020 год до 2,7% с ожидавшихся в июне 1,2%.
- На долю КНР приходится 19% мирового ВВП и 28% глобального производства. Долгое время страна была ответственна за более чем 40% мирового роста. При этом в последние годы Китай столкнулся с замедлением экономики.