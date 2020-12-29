Падение ВВП в 2020 году не превысит 4,8% - Петрашко
В четвертом квартале 2020 года падение ВВП ожидается около 3%.
По итогам 2020 года падение ВВП в Украине не превысит 4,8%.
Об этом заявил на пресс-конференции министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.
"Мы сохраняем макропрогноз, который мы озвучили в апреле: падение на 4,8%", - сказал Петрашко.
По его словам, по макроэкономической статистике Украина вошла в 2020 год с падением основных макроэкономических показателей еще до пандемии. В первом квартале падение ВВП составило - 1,3%, во втором - 11,4%, в третьем - 3,5%.
В четвертом квартале 2020 года падение ВВП ожидается около 3%.
Напомним, в октябре Всемирный банк ухудшил прогноз падения ВВП в Украине. Падение ВВП в этом году ожидается на уровне 5,5%. Это меньше, чем во многих странах региона. Во Всемирном банке отметили, что согласно негативному сценарию, рост ВВП Украины в следующем году может быть еще меньше - всего 1%.