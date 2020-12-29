Падение ВВП в 2020 году не превысит 4,8% - Петрашко

В четвертом квартале 2020 года падение ВВП ожидается около 3%.

По итогам 2020 года падение ВВП в Украине не превысит 4,8%.

Об этом заявил на пресс-конференции министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

"Мы сохраняем макропрогноз, который мы озвучили в апреле: падение на 4,8%", - сказал Петрашко.

По его словам, по макроэкономической статистике Украина вошла в 2020 год с падением основных макроэкономических показателей еще до пандемии. В первом квартале падение ВВП составило - 1,3%, во втором - 11,4%, в третьем - 3,5%.

В четвертом квартале 2020 года падение ВВП ожидается около 3%.