Падение ВВП в 2020 году не превысит 4,8% - Петрашко

В четвертом квартале 2020 года падение ВВП ожидается около 3%.

Падение ВВП в 2020 году не превысит 4,8% - Петрашко
Фото: 5.ua

По итогам 2020 года падение ВВП в Украине не превысит 4,8%.

Об этом заявил на пресс-конференции министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

"Мы сохраняем макропрогноз, который мы озвучили в апреле: падение на 4,8%", - сказал Петрашко.

По его словам, по макроэкономической статистике Украина вошла в 2020 год с падением основных макроэкономических показателей еще до пандемии. В первом квартале падение ВВП составило - 1,3%, во втором - 11,4%, в третьем - 3,5%.

В четвертом квартале 2020 года падение ВВП ожидается около 3%.

Напомним, в октябре Всемирный банк ухудшил прогноз падения ВВП в Украине. Падение ВВП в этом году ожидается на уровне 5,5%. Это меньше, чем во многих странах региона. Во Всемирном банке отметили, что согласно негативному сценарию, рост ВВП Украины в следующем году может быть еще меньше - всего 1%.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Производитель линолеума в Харькове заявил о попытке рейдерского захвата предприятия, - СМИПроизводитель линолеума в Харькове заявил о попытке рейдерского захвата предприятия, - СМИ
В США подали в суд на Walmart за разжигание опиоидного кризисаВ США подали в суд на Walmart за разжигание опиоидного кризиса
РоSSия завершила строительство "Северного потока-2" в экономической зоне ГерманииРоSSия завершила строительство "Северного потока-2" в экономической зоне Германии
Названы причины отказа ФОПам в "карантинных" 8 тысячах грнНазваны причины отказа ФОПам в "карантинных" 8 тысячах грн
Полиция задержала в Житомирской области микроавтобус с 27 мешками янтаряПолиция задержала в Житомирской области микроавтобус с 27 мешками янтаря
Блок рекламы


Похожие новости
Главные тренды 2020 от Опендатабот: около 2 млн ФОПов и столько же должниковГлавные тренды 2020 от Опендатабот: около 2 млн ФОПов и столько же должников
В 2020 году украинцы потратили на покупки в интернете 107 млрд грнВ 2020 году украинцы потратили на покупки в интернете 107 млрд грн
В 2021 году экономика вырастет почти на 5% — ШмыгальВ 2021 году экономика вырастет почти на 5% — Шмыгаль
В 2021 году Украине нужно заплатить по долгам 16 млрд доллВ 2021 году Украине нужно заплатить по долгам 16 млрд долл
В 2021 году выживет только адаптивный бизнес, а офисов станет меньше — ШимкивВ 2021 году выживет только адаптивный бизнес, а офисов станет меньше — Шимкив
Каждый украинец в 2020 году отдал 3 тысячи на обслуживание госдолгаКаждый украинец в 2020 году отдал 3 тысячи на обслуживание госдолга
Кабмин предлагает разрешить приватизировать Одесский припортовый завод и "Президент-отель" в 2021 годуКабмин предлагает разрешить приватизировать Одесский припортовый завод и "Президент-отель" в 2021 году
НБУ может повысить учетную ставку до 7,5% в следующем году — прогнозНБУ может повысить учетную ставку до 7,5% в следующем году — прогноз
Китаю прогнозируют падение выплавки сталиКитаю прогнозируют падение выплавки стали
Падение ВВП Украины в июле-сентябре 2020 года составило 3,5%, - ГосстатПадение ВВП Украины в июле-сентябре 2020 года составило 3,5%, - Госстат
Последние новости
Подгружаем последние новости