В Пакистане хотят приватизировать единственный металлругический комбинат

В Пакистане хотят приватизировать единственный металлругический комбинат

Комитет по приватизации правительства Пакистана (CCOP) утвердил схему приватизации единственного в стране металлургического комбината Pakistan Steel Mills (PSM) в г. Карачи, простаивающего с 2015 г.

Так как прямая продажа завода иностранному инвестору проблематична по политическим причинам, CCOP предлагает создать дочернюю компанию в 100%-й собственности PSM, которой будут переданы все производственные активы комбината и занимаемые ими земельные участки. Потом от 51 до 75% акций этого подразделения могут быть проданы частному инвестору.

Правительство Пакистана безуспешно пытается продать PSM уже более десяти лет. При этом заключались предварительные соглашения с саудовскими, китайскими и другими инвесторами, но ни одна из этих сделок не была доведена до конца.

Из-за высоких цен на природный газ и электроэнергию в Пакистане комбинат в 2009 г. перешел в хронически убыточное состояние. По состоянию на июнь 2019 г. его накопленные убытки почти достигли 1,2 млрд долл., а долговые обязательства, включая внебалансовые, превысили 1,9 млрд долл.

По оценкам финансовых советников правительства Пакистана, инвестору надо будет вложить до 1,4 млрд долл. в течение трех лет, чтобы восстановить меткомбинат и довести его до проектной мощности 3 млн т в год.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Производитель линолеума в Харькове заявил о попытке рейдерского захвата предприятия, - СМИПроизводитель линолеума в Харькове заявил о попытке рейдерского захвата предприятия, - СМИ
Рассмотрение иска Дубилета к Приватбанку приостановленоРассмотрение иска Дубилета к Приватбанку приостановлено
В США подали в суд на Walmart за разжигание опиоидного кризисаВ США подали в суд на Walmart за разжигание опиоидного кризиса
Названы причины отказа ФОПам в "карантинных" 8 тысячах грнНазваны причины отказа ФОПам в "карантинных" 8 тысячах грн
Кабмин направил 103 млн гривен из "ковидного фонда" на выплаты бывшим вкладчикам КредитпромбанкаКабмин направил 103 млн гривен из "ковидного фонда" на выплаты бывшим вкладчикам Кредитпромбанка
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин предлагает разрешить приватизировать Одесский припортовый завод и "Президент-отель" в 2021 годуКабмин предлагает разрешить приватизировать Одесский припортовый завод и "Президент-отель" в 2021 году
Более 190 заемщиков Аркады хотят реструктуризировать долг по ипотечному кредитуБолее 190 заемщиков Аркады хотят реструктуризировать долг по ипотечному кредиту
ArcelorMittal возобновила работу доменной печи на меткомбинате Dunkirk во ФранцииArcelorMittal возобновила работу доменной печи на меткомбинате Dunkirk во Франции
В Китае хотят создать крупнейшую в мире химкомпаниюВ Китае хотят создать крупнейшую в мире химкомпанию
Италия подробно рассказала, как будет спасать комбинат IlvaИталия подробно рассказала, как будет спасать комбинат Ilva
Tata Steel задумалась о продаже SSAB своего меткомбината в НидерландахTata Steel задумалась о продаже SSAB своего меткомбината в Нидерландах
В Германии хотят, чтобы работники на удаленке платили налог за офисных коллегВ Германии хотят, чтобы работники на удаленке платили налог за офисных коллег
ArcelorMittal выделила бывший меткомбинат Ilva в отдельную структуруArcelorMittal выделила бывший меткомбинат Ilva в отдельную структуру
ArcelorMittal сообщила о решении проблемы с комбинатом IlvaArcelorMittal сообщила о решении проблемы с комбинатом Ilva
1,4 млн грн зарплаты шахтерам хотят забрать у Нафтогаза1,4 млн грн зарплаты шахтерам хотят забрать у Нафтогаза
Последние новости
Подгружаем последние новости