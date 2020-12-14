Fortescue Metals построит завод по производству зеленого водорода в Тасмании

Fortescue Metals построит завод по производству зеленого водорода в Тасмании

Горнодобывающая компания из Австралии намерена построить завод по производству зеленого водорода мощностью 250 МВт в Белл-Бэй в Тасмании, способного производить 250 000 тонн "зеленого" водорода.

Австралийский производитель железной руды Fortescue Metals планирует сотрудничать с японской энергетической фирмой Iwatani и инженерной фирмой Kawasaki Heavy Industries (KHI) в проекте производства экологически чистого водорода с целью будущего экспорта газа в Японию.

На прошлой неделе Fortescue подписала соглашение с японскими партнерами о совместной разработке цепочки поставок сжиженного водорода, производимого из возобновляемых источников энергии в Австралии. Фирмы планируют производить водород из источников солнечной и ветровой энергии, сжижать этот зеленый водород и затем экспортировать его в Японию.

Fortescue отдельно рассматривает возможность строительства завода по производству зеленого водорода мощностью 250 МВт в Белл-Бэй в Тасмании, способного производить 250 000 тонн "зеленого" водорода в год за счет возобновляемых источников энергии. По заявлению компании, этот проект станет важным шагом на пути к позиционированию Австралии на переднем крае экспортного рынка экологически чистого водорода.

Австралия становится популярным местом для японских компаний, вкладывающих средства в сектор производства экологически чистого водорода. Обе страны работают вместе над стратегиями по сокращению выбросов парниковых газов, развивая водородное сотрудничество для поддержки национального и глобального перехода к устойчивой экономике с низким уровнем выбросов.

МинПром по материалам Металлургпром

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