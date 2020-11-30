Ассоциация воздушного транспорта спрогнозировала убытки авиакомпаний на 2021 год

Авиакомпании получат чистый убыток в 2021 году в размере $38,7 млрд или $13,78 в пересчете на каждого пассажира. Об этом говорится в прогнозе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), пишет avianews.

Фото: mind.ua

Когда ждать улучшений

По данным организации, улучшения следует ожидать только в четвертом квартале 2021 года, когда агрессивная политика авиаперевозчиков по сокращению расходов и рост спроса после открытия границ приведут к тому, что приток денежных средств вновь станет положительным.

Общий пассажиропоток в следующем году увеличится на 1 млрд по сравнению с 2020 годом до 2,8 млрд человек, однако, подчеркивают в IATA, это все еще будет на 1,7 млрд пассажиров меньше, чем в 2019 году.

Загрузка самолетов, по подсчетам организации, увеличится с 65,5% в 2020 году до 72,7% в 2021 году. В 2019 году она составляла 82,5%.

Прогнозы ассоциации

В IATA считают, что путь к восстановлению перевозок будет долгим и сложным, и авиакомпании смогут вернуться к показателям 2019 года не ранее 2024 года. При этом внутренние рынки будут восстанавливаться быстрее международных.