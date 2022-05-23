Если учесть недополученную выгоду, то убытки называют до 1 трлн долларов, - Валерий Клочок об убытках от войны

Если учесть недополученную выгоду, то убытки называют до 1 трлн долларов, - Валерий Клочок об убытках от войны

Политолог и экономист Валерий Клочок рассказал, откуда будут браться средства на восстановление Украины после победы в войне.

Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

«Много уже есть наработанных механизмов, но это не так просто. 24 марта проходил саммит Европейского союза и там было принято решение о создании трастового фонда для Украины, который уже понемногу наполняется», - сказал Валерий Клочок.

По словам эксперта, по последним исследованиям, на восстановление инфраструктурных потерь в Украине нужно около 100 млрд долларов.

«Если учесть недополученную выгоду, то ущерб называют до 1 трлн долларов. У нас годовой ВВП – 200 миллиардов, так называли до начала горячей фазы войны», - подчеркнул Валерий Клочок.

Как отметил политолог, 100 млрд долларов – это достаточно большая сумма для Украины. По словам эксперта, сейчас разрабатывается проект, который позволит арестованные активы роSSийских олигархов передавать в эти трастовые фонды.

«Деньги можно будет использовать на оружие, социальные нужды и прочее», – подчеркнул Валерий Клочок.


user, politeka.net

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