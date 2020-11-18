У китайских инвесторов Мотор Сич лопнуло терпение

Три ведущие международные юридические компании WilmerHale, DLA Piper и Bird & Bird будут представлять интересы китайских инвесторов ПАО "Мотор Сич" в инвестиционном споре с целью взыскания с государства Украина ущерба в размере 3,5 млрд долл.



Об этом сообщает пресс-служба группы DCH Александра Ярославского.



Советником по вопросам украинского права в международном арбитраже будет выступать компания Arzinger.



В пресс-службе напомнили, что 4 сентября 2020 года китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" направили Министерству юстиции Украины уведомление об инвестиционном споре (Notice of Investment Dispute).



Напомним, группа DCH и китайские инвесторы, представленные в Украине компанией Skyrizon, в конце ноября в третий раз подали заявку в Антимонопольный комитет Украины для получения разрешения на концентрацию путем приобретения акций ПАО "Мотор Сич".



МинПром