Китай создает крупнейшую в мире зону свободной торговли

Китай и еще 14 стран собираются в воскресенье, 15 ноября, подписать соглашение о создании зоны свободной торговли «Всестороннее региональное экономическое партнерство» (Regional Comprehensive Economic Partnership). Это будет крупнейшее в мире соглашение о свободной торговле, сообщает Bloomberg.

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Кто войдет партнером

Кроме Китая, соглашение подпишут Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония. Суммарное население этих стран – 2,2 млрд человек, а совокупный ВВП – $26,2 трлн. В рамках соглашения должны действовать сниженные торговые пошлины.

Министр торговли Малайзии Азмин Али назвал эту сделку кульминацией «восьми лет переговоров с кровью, потом и слезами».

Цель соглашения

Эта сделка – результат стремления Китая к большей экономической интеграции с регионом, на который приходится почти треть мирового валового внутреннего продукта, отмечают в Bloomberg. Таким образом Пекин может распространить экономическое влияние на своих соседей. Последнего опасаются и некоторые члены соглашения, в частности Япония.

15 октября Bloomberg сообщил, что Китай захватил рекордную долю мирового экспорта. В сентябре экспорт Китая вырос на 9,9% в долларовом выражении год к году, а импорт – на 13,2%.

Страны ВРЭП собираются укрепить цепочки поставок с использованием общих правил для определения страны происхождения. Страны также планируют установить новые правила электронной торговли.

« Китай совершил дипломатический переворот. В то время как ВРЭП мелкий по сравнению с TPP (Trans-Pacific Partnership, или Транстихоокеанское партнерство), он широк, охватывая многие экономики и товары, и это редкость в наши более протекционистские времена», – заявил Шон Роуч, главный экономист S&P Global Ratings по Азиатско-Тихоокеанскому региону.

Какие минусы видят аналитики

Подписание соглашения о ВРЭП может негативно повлиять на некоторые американские компании и транснациональные корпорации. Их конкурентоспособность в регионе может ухудшиться. Именно от реакции и возможного возвращения США в регион зависит, каким будет влияние Китая в регионе, считает Уильям Райнш, старший советник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Транстихоокеанское партнерство – соглашение 12 стран о создании зоны свободной торговли. В 2016 году было подписано США , Японией, Новой Зеландией, Вьетнамом, Канадой, Австралией, Малайзией, Перу, Бруней, Сингапуром, Чили и Мексикой. Договор охватывал 40% мировой торговли и был крупнейшим торговым соглашением за последние 20 лет. В 2017 году США вышли из договора.

Напомним

Пандемия коронавируса ударила по экономике Китая раньше, чем по другим странам. Были введены жесткие ограничительные меры. Из-за них в первом квартале ВВП Китая сократился на 6,8% (г/г).

Однако и восстанавливаться экономика КНР начала раньше, чем в других странах. В конце июля Fitch повысило прогноз роста китайской экономики на этот год до 2,7% с ожидавшихся в июне 1,2%.