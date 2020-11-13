В октябре денежная база выросла на 2,4% — НБУ

В октябре денежная база выросла на 2,4% — до 581,7 млрд гривен. Об этом свидетельствуют оперативные данные НБУ.

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Объем наличных денег в обращении, по оперативным данным НБУ, в октябре увеличился на 2,2% до 485,906 млрд гривен, а с начала года объем наличных увеличился на 26,4% с 384,366 млрд гривен.

Денежная база включает в себя наличные деньги в обращении вне банков, а также резервные деньги банков и другие деньги.

На 1 октября 2020 года в обращении находилось наличности на 515,8 млрд грн, в том числе банкнот — на 512,7 млрд грн (2,96 млрд штук), а монет — на 3,1 млрд грн (13,5 млрд штук ).

С начала года денежная база увеличилась на 21,8% с 477,491 млрд гривен.

Денежная масса в октябре выросла на 2% до 1 757,005 млрд гривен, а с начала года — на 22,2% с 1 438,311 млрд гривен.

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