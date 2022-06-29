В Україні розпочався сезон лохини: за скільки продають перші ягоди на базарах

На українських базарах цього тижня почала з'являтися лохина. Ранні ягоди завозять із Закарпаття. Відпускні ціни на першу українську лохину доволі високі - від 320 до 380 грн/кг.

В Україні розпочався сезон лохини: за скільки продають перші ягоди на базарах

Як відомо, лохину вирощують у багатьох регіонах Україні, тому невдовзі ягоди заполонять усі ринки. Наразі фермери фіксують високий попит на ягоду вже у перші дні її появи.

Більшість виробників лохини планують розпочати сезон масової реалізації наступного тижня, якщо цьому не перешкоджатиме погода. Минулого тижня на Закарпатті пройшой сильний град, а цього тижня у багатьох регіонах йдуть сильні зливи.

В Україні розпочався сезон лохини: за скільки продають перші ягоди на базарах

Окрім погоди, головною проблемою для продавців ягід залишаються канали збуту. Через значне здороження всіх видів перевезень по Україні здійснювати продажі можуть лише одиниці, усім іншим доведеться розпродавати продукцію у своїх областях, де конкуренція може бути вищою.

Ціни на інші ягоди в Україні залишаються дорогими. Полуниця вже майже закінчилася. В середньому ягоди продаються на базарах по 70 грн за кг. Черешня коштує 88-90 грн за кілограм. Кавуни ж продаються по 30 грн/кг. Малина цього тижня трохи подешевшала - до 50-70 гривень за кілограм.

Раніше повідомлялося про різке зниження вартості овочів в Україні - помідорів, огірків та капусти.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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