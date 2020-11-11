В Киевском крематории установят систему очистки воздуха
Параллельно с капитальным ремонтом ритуального корпуса “Киевский крематорий” заказал систему очистки воздуха для кремационного корпуса. Ее за 4,58 млн гривен устроит ООО “Кластер Украина” уже до конца текущего года.
Как стало известно
“Кластер Украина” до 31 декабря 2020 года должно поставить оборудование и устроить систему очищения воздуха .
Напомним, в августе 2020 года капитальный ремонт киевского крематория за 55,5 млн гривен доверили ООО “Альтис Констракшн” из группы “Альтис-Холдинг” Александра Глимбовского – тестя скандально известного экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова. Работы должны быть завершены до конца 2021 года.
Согласно данным аналитической системы
По итогам участия в публичных закупках ООО “Кластер Украина” заключило 31 договор на 4,5 млн гривен (без учета нынешнего). Самый крупный заказчик – Военная часть А2791 (
СКП
Предприятие подчинено Департаменту жилищно-коммунальной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации (КГГА), который возглавляет Дмитрий Науменко. Курирует данное направление заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.
* СКП “Київський крематорій” (Код ЄДРПОУ: 05416768)
** ТОВ “Кластер Україна” (Код ЄДРПОУ: 41560389)
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