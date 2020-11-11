В Киевском крематории установят систему очистки воздуха

Параллельно с капитальным ремонтом ритуального корпуса “Киевский крематорий” заказал систему очистки воздуха для кремационного корпуса. Ее за 4,58 млн гривен устроит ООО “Кластер Украина” уже до конца текущего года.

Как стало известно KV из объявления электронной системы публичных закупок ProZorro, 4 ноября 2020 года специализированное коммунальное предприятие “Киевский крематорий” (*) заключило договор с ООО “Кластер Украина” (*) на устройство системы очистки воздуха в кремационном корпусе крематория на ул. Байковой, 16 в Голосеевском районе Киева . Цена договора составила 4,58 млн гривен.

“Кластер Украина” до 31 декабря 2020 года должно поставить оборудование и устроить систему очищения воздуха .

Напомним, в августе 2020 года капитальный ремонт киевского крематория за 55,5 млн гривен доверили ООО “Альтис Констракшн” из группы “Альтис-Холдинг” Александра Глимбовского – тестя скандально известного экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова. Работы должны быть завершены до конца 2021 года.

Киевский крематорий на ул. Байковой – единственный крематорий Киева . Его здание построено в 1975 году. Архитекторы – Авраам Милецкий, Ада Рыбачук и Владимир Мельниченко. Проект киевского крематория был отмечен Европейским союзом похоронной службы. С 1983 года при крематории существует колумбарий (хранилище урн с прахом после кремации).

Согласно данным аналитической системы Youcontrol , ООО “Кластер Украина” зарегистрировано в 2017 году. Уставный фонд – 500 тыс. гривен. Основной вид деятельности – электромонтажные работы. Учредитель и директор – Роман Глущенко.

По итогам участия в публичных закупках ООО “Кластер Украина” заключило 31 договор на 4,5 млн гривен (без учета нынешнего). Самый крупный заказчик – Военная часть А2791 ( данные Zакупівлі).

СКП “Киевский крематорий” было создано в 2005 году Киевсоветом. Основной вид деятельности – организация захоронений и предоставление смежных услуг. Исполняющий обязанности директора – Дмитрий Мартыненко.

Предприятие подчинено Департаменту жилищно-коммунальной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации (КГГА), который возглавляет Дмитрий Науменко. Курирует данное направление заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

* СКП “Київський крематорій” (Код ЄДРПОУ: 05416768)

** ТОВ “Кластер Україна” (Код ЄДРПОУ: 41560389)