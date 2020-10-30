Как гарантируются вклады в иностранной валюте. Разъяснение ФГФВО (видео)

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в случае банкротства банка возмещает не только гривневые, но и валютные вклады, но в гривневом эквиваленте на сумму не более 200 тысяч грн. Об этом говорится в видеоразъяснении Фонда в фейсбуке.

Фото: delo.ua

Сколько вкладов в валюте

По словам заместителя директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Виктора Новикова, сейчас более 40% депозитов в банках-участниках ФГВФЛ - это вклады в иностранной валюте.

Как осуществляются выплаты

«Гарантии Фонда распространяются на вклады в иностранной валюте, но выплаты по ним производятся в гривне», - отметил он.

Пересчет осуществляется по официальному курсу НБУ на день начала процедуры вывода неплатежеспособного банка с рынка, либо в день начала инициированной НБУ ликвидации банка.

Например, если 27 ноября 2018 года банк был признан неплатежеспособным, а на следующий день, 28 ноября, в нем была введена временная администрация, вкладчик с депозитом $3000 и начисленными процентами $60 через 20 рабочих дней получит от ФГВФЛ возмещение в размере 85 986 грн ($ 3060 х курс НБУ 28,10 на 28 ноября 2018 = 85 986 грн).

«Помните, что Фонд возмещает валютные вклады в гривневом эквиваленте, но не более предельной суммы возмещения (200 тысяч грн)», - отметил Новиков.