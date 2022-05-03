Вклады населения в банках с начала войны выросли на 85 миллиардов

Гривневые вклады населения в банках с 24 февраля и на 29 апреля выросли на 20% или на 85 млрд грн. Об этом заявил глава Национального банка Кирилл Шевченко, пишет «НВ».

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Доверие украинцев

«Результатом стабильной работы банковской системы является сохранение доверия украинцев к ней. Опасения относительно оттоков средств не осуществились, наоборот, есть прирост. Гривневые вклады населения в банках с 24 февраля по 29 апреля выросли на 20% или на 85 млрд грн», — отметил он.

По его словам, после двух месяцев войны банковская система остается высоколиквидной.

Так, ликвидность банков (остаток средств на корсчетах банков и вложения в депозитные сертификаты НБУ) с начала войны возросла на 72 млрд грн до более 230 млрд грн. 76% отделений системно важных банков сейчас работают, в том числе в регионах, где ведутся активные боевые действия.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что вклады физических и юридических лиц в банках по состоянию на 31 марта выросли на 28,1 миллиарда гривен в эквиваленте.

Депозиты физлиц с начала этого года на начало войны сократились на 4,5%, в том числе в феврале — на 2,7%, до 687,14 млрд грн.