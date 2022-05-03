Вклады населения в банках с начала войны выросли на 85 миллиардов

Гривневые вклады населения в банках с 24 февраля и на 29 апреля выросли на 20% или на 85 млрд грн. Об этом заявил глава Национального банка Кирилл Шевченко, пишет «НВ».

Вклады населения в банках с начала войны выросли на 85 миллиардов
Фото: dengi.ua

Доверие украинцев

«Результатом стабильной работы банковской системы является сохранение доверия украинцев к ней. Опасения относительно оттоков средств не осуществились, наоборот, есть прирост. Гривневые вклады населения в банках с 24 февраля по 29 апреля выросли на 20% или на 85 млрд грн», — отметил он.

По его словам, после двух месяцев войны банковская система остается высоколиквидной.

Так, ликвидность банков (остаток средств на корсчетах банков и вложения в депозитные сертификаты НБУ) с начала войны возросла на 72 млрд грн до более 230 млрд грн. 76% отделений системно важных банков сейчас работают, в том числе в регионах, где ведутся активные боевые действия.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что вклады физических и юридических лиц в банках по состоянию на 31 марта выросли на 28,1 миллиарда гривен в эквиваленте.

Депозиты физлиц с начала этого года на начало войны сократились на 4,5%, в том числе в феврале — на 2,7%, до 687,14 млрд грн.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ПриватБанк вернет клиентам деньги, которые по ошибке списали 23 апреляПриватБанк вернет клиентам деньги, которые по ошибке списали 23 апреля
Австрия не будет платить за газ рублями — канцлер НехаммерАвстрия не будет платить за газ рублями — канцлер Нехаммер
Рынок жилья после войны: в Украине прогнозируют массовую продажу квартирРынок жилья после войны: в Украине прогнозируют массовую продажу квартир
Новая почта возобновила доставку из-за рубежаНовая почта возобновила доставку из-за рубежа
В Украине стремительно падает курс евроВ Украине стремительно падает курс евро
Блок рекламы


Похожие новости
Вклады населения в банках с начала войны выросли на миллиарды – НацбанкВклады населения в банках с начала войны выросли на миллиарды – Нацбанк
В апреле госбюджет получил более 75 миллиардов гривен – МинфинВ апреле госбюджет получил более 75 миллиардов гривен – Минфин
Уровень неработающих кредитов в банках может превысить 50%Уровень неработающих кредитов в банках может превысить 50%
Государство не будет повышать цены на газ для населения, – ШмыгальГосударство не будет повышать цены на газ для населения, – Шмыгаль
Meta превзошла ожидания инвесторов: акции выросли на 18% после публикации отчетностиMeta превзошла ожидания инвесторов: акции выросли на 18% после публикации отчетности
С начала войны против Украины РФ почти удвоила доходы от продажи энергоносителей странам ЕСС начала войны против Украины РФ почти удвоила доходы от продажи энергоносителей странам ЕС
НБУ за апрель выкупил военных облигаций на 50 миллиардовНБУ за апрель выкупил военных облигаций на 50 миллиардов
Стоимость Tesla за день упала на $126 миллиардовСтоимость Tesla за день упала на $126 миллиардов
На 63 млрд евро было закуплено ископаемое топливо в РФ с начала войны в УкраинеНа 63 млрд евро было закуплено ископаемое топливо в РФ с начала войны в Украине
Рынок жилья после войны: в Украине прогнозируют массовую продажу квартирРынок жилья после войны: в Украине прогнозируют массовую продажу квартир
Последние новости
Подгружаем последние новости