На Сахалине горит ГРЭС-2 (видео)

Огонь перекинулся из турбинного отделения на кровлю.

На Сахалине горит ГРЭС-2
Фото: https://sakhalin.info/

30 апреля на Сахалине произошел пожар на тепловой электростанции ГРЭС-2. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ТАСС.

Спасатели борются с огнем, перекинувшимся из турбинного отделения на кровлю.

В ГУ МЧС РоSSии Сахалинской области рассказали, что горящее здание самостоятельно покинули 30 сотрудников. В настоящее время технологический процесс остановлен.

В компании "Сахалинэнерго" сообщают, что причиной пожара стало отключение одного из турбогенераторов. Однако пока энергоснабжение сахалинских потребителей все еще производится. Пострадавших нет.

Напомним, за последние 10 дней в Белгородской области РоSSии вспыхнул склад боеприпасов, в роSSийском городе Брянске вспыхнул пожар на нефтебазе, в роSSийской Твери сгорел НИИ Воздушно-космической обороны, который занимался разработкой "Искандеров", в Кинешме горел один из наибольших в РФ химических заводов.

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