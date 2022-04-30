На Сахалине горит ГРЭС-2 (видео)
Огонь перекинулся из турбинного отделения на кровлю.
30 апреля на Сахалине произошел пожар на тепловой электростанции ГРЭС-2. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ТАСС.
Спасатели борются с огнем, перекинувшимся из турбинного отделения на кровлю.
В ГУ МЧС РоSSии Сахалинской области рассказали, что горящее здание самостоятельно покинули 30 сотрудников. В настоящее время технологический процесс остановлен.
В компании "Сахалинэнерго" сообщают, что причиной пожара стало отключение одного из турбогенераторов. Однако пока энергоснабжение сахалинских потребителей все еще производится. Пострадавших нет.
Напомним, за последние 10 дней в Белгородской области РоSSии вспыхнул склад боеприпасов, в роSSийском городе Брянске вспыхнул пожар на нефтебазе, в роSSийской Твери сгорел НИИ Воздушно-космической обороны, который занимался разработкой "Искандеров", в Кинешме горел один из наибольших в РФ химических заводов.