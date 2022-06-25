Плата за воду: кому новий алгоритм нарахувань загрожує велетенськими сумами в платіжках

В Україні змінився алгоритм нарахувань плати за воду. Незважаючи на те, що тарифи на воду залишились незмінними, мешканці багатоквартирного будинку можуть отримати велетенські суми в платіжках. Плата за воду для кожного окремого абонента тепер залежить від загального обсягу води, використаної усім будинком.

Такі зміни в прядку нарахування сталися через новий закон "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання", яким передбачений інший порядок нарахувань плати за воду.

Отже тепер, крім показань лічильників, що встановлені в квартирах мешканців будинку, будуть також враховувати показання загальнобудинкового лічильника води. Якщо сума показань окремих лічильників не збігатиметься з показаннями загальнобудинкового лічильника (зазвичай друга цифра буває більшою), то всім доведеться доплачувати за перевитрату води.

Можливі два варіанти розрахунку додаткової плати за воду

Перший варіант – це коли всі квартири в будинку обладнанні лічильниками води. У цьому випадку перевитрату води, яка дорівнює різниці між показаннями загальнобудинкового лічильника та сумою показань квартирних лічильників, розділять на всіх абонентів у будинку пропорційно їхнім витратам води. Відповідно, для кожної квартири плата за воду зросте на суму, що вийде в результаті цього розподілу зайвих витрат.

Другий варіант нічим не загрожує тим, у кого є лічильники, але може "вилитися в копієчку" тим, у кого лічильників немає. У цьому випадку від показань загальнобудинкового лічильника віднімають суму показань усіх квартирних лічильників. І оту решту, що вийшла, ділять між квартирами, в яких немає лічильника, пропорційно кількості мешканців, які проживають у цих квартирах. У цьому випадку плата за воду може бути невелика. Та якщо раптом у будинку прорве трубу і звідти витече ціла річка, то тим, у кого немає лічильників, доведеться сплатити за всю цю воду.

Тобто тепер, відповідно до нового алгоритму розрахунку плати за воду, будинок має розплатитись за весь обсяг води, який пройшов через загальнобудинковий лічильник. І якщо в будинку порвало труби, то це – проблема його мешканців.

Як запобігти зайвим витратам?

Тут порада очевидна. Треба зробити ревізію всій будинковій водомережі, включаючи й ті спільні труби, що проходять у підвалі, та в прилеглих підземних комунікаціях. Адже платити доведеться за всю воду, яка подавалась до будинку упродовж розрахункового періоду.

Нагадаємо, українцям які були на початку війни звільнені від плати за комуналку, повернули всі комунальні платежі.