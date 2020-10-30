Vale восстанавливает объемы добычи железной руды

Бразильская горнодобывающая компания Vale SA восстановила свои запасы железной руды в третьем квартале и сократит разрыв между производством и продажами в ближайшие месяцы, что потенциально облегчит ограниченное мировое предложение основного сталелитейного ингредиента, заявили в четверг руководители компании.



В разговоре с аналитиками, чтобы прокомментировать квартальные результаты Vale, главный исполнительный директор Эдуардо Бартоломео и исполнительный директор Марчелло Спинелли сказали, что восстановленные запасы в Китае дадут производителю больше гибкости в отношении продаж в будущем.



Второй по величине производитель железной руды в мире увеличил производство на 31% в этом квартале по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом. Но он удивил рынок, сдерживая часть своей добычи для восстановления запасов, что помогло поднять мировые цены на железную руду до шестилетнего максимума в сентябре.



По словам руководителей, в четвертом квартале Vale продолжит восстановление добычи, потерянной после прорыва дамбы в Брумадинью в январе 2019 года.



Vale намерена достичь нижнего предела своего целевого показателя 310–330 миллионов тонн к 2020 году, но не имеет возможности учесть неожиданные события, которые могут снизить продажи, такие как возможное влияние климатического явления "Ла-Нинья".



По их словам, будущая продукция будет предлагаться на рынке, а не предназначаться для запасов, а это означает, что в период с 2021 по 2022 год запасы будут пополняться значительно более низкими темпами.



