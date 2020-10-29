Еврокомиссия предлагает установить рамки адекватной «минималки» в странах ЕС

Еврокомиссия предложила директиву, которая гарантирует, что работники в ЕС будут защищены адекватной и достаточной минимальной зарплатой, где бы они ни работали. Об этом говорится в заявлении на сайте ЕК, передает Европейская правда.

Еврокомиссия предлагает установить рамки адекватной «минималки» в странах ЕС
Фото: ukrinform.ua

Что говорят в ЕК

Как отмечают в Еврокомиссии, в большинстве стран-членов ЕС работники страдают от недостаточного соответствия и/или пробелов в сфере защиты минимальной заработной платы.

Предлагаемая Директива создает основу для повышения адекватности минимальной заработной платы и доступа работников к защите минимальной заработной платы в ЕС.

В Брюсселе считают, что установленная на адекватном уровне минимальная зарплата не только окажет положительное социальное воздействие, но и приносит более широкие экономические выгоды, поскольку сокращает неравенство в заработной плате, помогает поддерживать внутренний спрос и усиливает стимулы к работе.

Адекватная минимальная заработная плата также может помочь сократить разрыв в оплате труда мужчин и женщин, поскольку женщины получают минимальную заработную плату больше, чем мужчины.

Предложение также помогает защитить работодателей, выплачивающих работникам достойную заработную плату, за счет обеспечения честной конкуренции.

Минимальная заработная плата существует во всех странах-членах ЕС. В 21 стране установлен минимальный размер оплаты труда, а в 6 государствах-членах (Дания, Италия, Кипр, Австрия, Финляндия и Швеция) защита минимальной заработной платы обеспечивается исключительно коллективными соглашениями.

«Минималка» в Украине

  • С 1 сентября 2020 Кабмин увеличил минимальную зарплату в Украине до 5000 грн с последующим увеличением до 6000 грн с 1 января 2021 и до 6500 грн с 1 июля 2021 года.

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