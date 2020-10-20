В третьем квартале BHP произвела 74 млн тонн руды

В третьем квартале BHP произвела 74 млн тонн руды

Корпорация BHP, один из крупнейших производителей железной руды в мире, в июле-сентябре увеличила добычу железной руды в Западной Австралии (WAIO, 100%) на 7,2% по сравнению с третьим кварталом 2019 года – до 74 млн т.

Об этом говорится в сообщении на сайте предприятия.

Общий показатель производства сырья за третий квартал увеличился на 8% по сравнению с июлем-сентябрем прошлого года – до 66 млн т.

BHP объясняет рост добычи железной руды устойчивым спросом в Китае. Компания не исключает, что работы по реализации проектов Mining Area C и South Flank могут отразиться на показателе добычи руды в Западной Австралии за четвертый квартал.

Горнодобывающий гигант сохранил прогноз по производству сырья на 2021 финансовый год без изменений − на уровне 276-286 млн т. В целом BHP планирует выйти на добычу 290 млн т железной руды в течение пяти лет.

МинПром по материалам ГМК Центр

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