Число нефтегазовых установок в мире упало до исторического минимума

Число нефтегазовых установок в мире упало до исторического минимума

В сентябре в мире число действующих нефтяных и газовых буровых установок снизилось до рекордного минимума, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

В среднем в минувшем месяце в мире работало 1019 установок против 1050 в августе. При этом сентябрьский уровень на 1122 меньше показателя за этот же месяц прошлого года.

В США количество установок в прошлом месяце увеличилось на 7 относительно августа - до 257. В Канаде прирост также составил 7 буровых - до 60. Таким образом, на долю Северной Америки приходилось всего 31,1% работающих в мире буровых против 47,2% годом ранее.

На Ближнем Востоке число буровых за минувший месяц упало на 19 - до 282 (минимум с января 2011 года), в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 31 (до 169, самый низкий уровень с апреля 2002 года), в Африке - на 7 (до 55, минимум с июня 2006 года).

В Латинской Америке показатель вырос на 8 и достиг 83 буровых, в Европе - на 4, составив 113.

Baker Hughes публикует данные о действующих буровых установках с 1944 года. Сначала компания собирала информацию только в США и Канаде, а с 1975 года стала публиковать данные по всему миру. С 7 июня 2019 года компания включает в свои расчеты число буровых на Украине, при этом пересчета сводных данных по Европе за прошлые периоды в связи с этим не проводилось.

Среднемесячное число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в 2019 году снизилось после роста по итогам двух лет подряд и составляло 2177. По итогам 2016 года был зафиксирован минимальный показатель за 17 лет - 1593 буровые. В 2014 году в мире работало максимальное с 1985 года число установок - 3578.

МинПром по материалам Интерфакс

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