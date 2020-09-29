Акционер Альфа-Банка выпустил пять выпусков еврооблигаций

Компания ABH Ukraine Limited, владелец 42,4% акций Альфа-Банка (Киев), 22 сентября осуществила пять новых выпусков еврооблигаций суммарно на $122,5 млн с ежеквартальной выплатой купонов. Об этом говорится в сообщении на сайте банка.

Фото: 112.ua

Что известно о выпусках

Компания успешно разместила два выпуска в виде нот участия в кредите (loan participation notes):

первый – на $50 млн с погашением 15 октября 2024 года под 9,5% годовых;

второй – также на $50 млн с погашением 15 июля 2023 года под 5,5% годовых.

Кроме того, ABH Ukraine Limited осуществила три выпуска в виде кредитных нот (credit linked notes): на $4,5 млн и два на $9 млн с общей датой погашения 15 января 2023 года по ставке 8,75% годовых.

В банке напомнили, что по состоянию на 28 сентября 16 выпусков ABH Ukraine Limited находятся в обращении. Среди них 13 – в долларах США , три – в евро. Кроме того, семь выпусков были погашены.

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