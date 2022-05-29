Цены на подсолнечное масло опять стали выше

В Украине опять растут цены на подсолнечное масло. После непродолжительного снижения стоимости этого продукта, зафиксированного в апреле, май опять принес подорожание.

Об этом пишет hvylya, ссылаясь на результаты мониторинга цен, опубликованные на портале minfin.

В частности средняя цена за бутылку подсолнечного масла Олейна емкостью 850 мл выросла с 57,04 до 59,30 гривны. Причем в разных сетях супермаркетов цены установлены разные. Так, в Megamarket масло этой марки стоит 57,10 грн. А в Metro установили цену по 61,50 грн.

В целом же за май подсолнечное масло в Украине подорожало почти на 8%. При этом в апреле наблюдалось почти 7%-е снижение цены на этот продукт.

В то же время, согласно оценкам экспертов, Украина сейчас утопает в подсолнечном масле. Из-за прекращения экспорта, запасов этого продукта, которые на сегодня имеются в стране, должно хватить на ближайшие пять лет. Не удивительно, что цены на подсолнечное масло в какое-то время стали падать. Но почему они растут сейчас – неизвестно. Вполне вероятно, что к этому подталкивает снижение покупательной способности гривны.

Вместе с тем, еще в начале мая эксперты прогнозировали дальнейшее снижение цен на подсолнечное масло.