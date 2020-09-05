В суде за "Мотор Сич" Китай может выиграть у Украины 3,5 миллиарда долларов

Китай намерен судиться с Украиной из-за предприятия "Мотор Сич". Конечно, не весь Китай , а лишь его компания Skyrizon, которая выкупила у совладельцев предприятия 56% акций "Мотор Сич".

Причем, сделка состоялась еще в 2016 году, однако с тех пор китайский инвестор не может попасть на "свое" предприятие и не может приступить к управлению своими активами. Всему виной – действия украинской власти. Судом, по инициативе СБУ , был наложен арест на акции предприятия. А Антимонопольный комитет Украины , под всяческими надуманными предлогами, затягивает дело о передаче китайцами выкупленных акций в их собственность.

Из-за того, что фактический хозяин не имеет ни физического доступа на предприятие, ни электронного к его счетам, а также не может принимать участие в управлении своей собственностью, и инвестор, и "Мотор Сич" несут убытки. Предприятие уже потеряло немало рынков сбыта, а его продукция теряет конкурентоспособность. Если так будет продолжаться, то вскоре может встать вопрос о существовании "Мотор Сичи" как таковой. Тогда уж точно получится, как в поговорке: ни себе, ни людям.

Китайские инвесторы оценивают уже понесенные ими потери в сумме 3,5 миллиардов долларов. Такую сумму они намерены указать в исковом заявлении, которое они направляют в международный арбитражный суд. Китайцы уведомили о готовящемся судебном иске Минюст Украины. Они также напомнили украинкой стороне о заключенном еще в 1992 году на уровне правительств соглашении о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Уже практически три года права акционеров "Мотор Сичи" грубо попираются украинской властью, считают инвесторы. Не созываются собрания акционеров, не делятся дивиденды, и к тому же акционеры не могут никак повлиять на экономическую стратегию предприятия.

В общем, сложилась пикантная ситуация. К примеру, если бы кто-то купил у кого-то автомобиль, но прежний хозяин не отдал бы его, а заявил бы, что еще будет на нём ездить несколько лет, а уж потом подумает – отдавать его покупателю или нет.

С одной стороны, нет никаких законных оснований не отдавать китайцам акции предприятия. С другой – украинскую власть грубо прессуют американские кураторы, которые очень настоятельно "советуют" не продавать "Мотор Сич" китайцам. Дескать, Китай нагло ворует у всех военные технологии, тем самым наращивая свое могущество.

Эту тему живо обсуждал во время телефонной беседы с украинским президентом Владимиром Зеленским глава Госдепартамента США Майк Помпео. Он не рекомендовал Зеленскому продавать "Мотор Сич" китайцам, при этом напомнив, что якобы украинское предприятие хотел бы купить американский миллиардер Эрик Принс, являющийся близким другом президента Трампа.

Однако пикантность момента в том, что предприятие уже продано, и китайцы уже вправе считать свои убытки. Как поступит в этой ситуации украинская власть, остается лишь гадать.