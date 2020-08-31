Пул активов Дельта Банка продан на аукционе за 0,23% от стоимости

Фонд гарантирования вкладов на "голландском" аукционе продал пул активов Дельта Банка, в который вошли права требования по кредитам до юрлиц и физлиц на 20 млрд грн,сообщает Finbalance .



Среди соответствующих должников - в т.ч. "Херсонский судостроительный завод", а также ООО "Ти Эл Си Системс", ООО "Украинский Бизнес Франчайзинг", ООО "Мерчант Хаус" (последние три структуры фигурировали в материалах уголовного производства Генпрокуратуры №относительно возможного вывода "Дельта Банком" за границу 4, 1 млрд грн рефинансирования НБУ в 2014 году).



Победителем аукциона с предложением 46,1 млн грн стало ООО "Финансовая компания "Дата Финанс". В госреестре владельцем этой структуры значится Олег Пекарский.

