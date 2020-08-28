Недострой скандального ирпенского застройщика продают на аукционе
Недостроенные здания скандального застройщика из Ирпеня Антона Мирончука выставлены на продажу на сайте Системы электронных торгов арестованным имуществом (СЭТАМ). Торги состоятся 18 сентября.
Об этом
Издание сообщает со
По информации издания, речь идет о недострое компании ООО “Орлан-Инвест-Групп” скандального ирпенского застройщика Антона Мирончука.
Сообщается, что согласно информации из Государственного реестра прав на недвижимое имущество и информации из Государственного земельного кадастра право собственности на земельные участки на которых находится недострой зарегистрировано на ЧП "Недвижимость Ирпень".
Общая площадь здания – 1499,1 квадратных метров, а степень его готовности оценивается в 38%.
Ранее
Фото: СЭТАМ