Недострой скандального ирпенского застройщика продают на аукционе

Недострой скандального ирпенского застройщика продают на аукционе

Недостроенные здания скандального застройщика из Ирпеня Антона Мирончука выставлены на продажу на сайте Системы электронных торгов арестованным имуществом (СЭТАМ). Торги состоятся 18 сентября.

Об этом KV стало известно из сообщения издания “Зоря Приірпіння”.

Издание сообщает со ссылкой на аукцион СЭТАМ, что на торги выставлено незаконченное строительство многоквартирного жилого дома, расположенного на улице Университетской в Ирпене.

По информации издания, речь идет о недострое компании ООО “Орлан-Инвест-Групп” скандального ирпенского застройщика Антона Мирончука.

Сообщается, что согласно информации из Государственного реестра прав на недвижимое имущество и информации из Государственного земельного кадастра право собственности на земельные участки на которых находится недострой зарегистрировано на ЧП "Недвижимость Ирпень".

Общая площадь здания – 1499,1 квадратных метров, а степень его готовности оценивается в 38%.

Ранее KV сообщала, что Верховный суд Украины арестовал имущество и счета строительной компании  “Орлан-Инвест Групп” и обязал уплатить в бюджет города Ирпень задолженность паевого участия в развитии инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры города Ирпень в сумме 1,7 млн гривен. ООО “Орлан-Инвест Групп” и физлицо Антон Мирончук являются крупнейшими в Ирпене должниками по паевому участию и стараются любыми способами уклониться от данных платежей.

Фото: СЭТАМ


Игорь Бровко, КиевВласть

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