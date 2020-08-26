"Киевгорстрой" проведет аудит строительства ЖК под управлением "Аркады" и предложит инвесторам варианты

Мэр поручил проверить жилые комплексы "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах" с целью завершения строительства.

"Киевгорстрой" проведет аудит достройки жилых комплексов Фонда финансирования строительства под управлением банка "Аркада" и предложит инвесторам варианты.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что мэр поручил провести аудит жилых комплексов "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах" с целью завершения строительства объектов.

"По его (аудита, - ред.) результатам инвесторам будет предложен алгоритм завершения строительства жилых комплексов... Я уже дал соответствующее поручение и надеюсь, что через несколько месяцев мы получим более подробную информацию об этом", - сообщил Кличко.

Напомним, 25 августа правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении банка "Аркада" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала менее чем до одной трети минимального установленного уровня.

Ранее, 6 августа, правление НБУ отнесло банк "Аркада" к категории проблемных. Кроме того, регулятор ввел особый режим контроля за деятельностью банка и назначил куратора. Правоохранители расследуют уголовные производства относительно возможных злоупотреблений при реализации строительных проектов банка "Аркада": ЖК "Эврика" и ЖК "Патриотика". Банк обвиняет в проблемах со строительством КГГА и НБУ.