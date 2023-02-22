Китай закликає держкомпанії відмовитися від послуг аудиторів "Великої четвірки" – Bloomberg

Витіснення з китайського державного бізнесу може стати ударом для бухгалтерських фірм. У 2021 році "Велика четвірка" отримала від китайських клієнтів 20,6 млрд юанів ($3 млрд), інформує ZN.ua.

Китай закликає держкомпанії відмовитися від послуг аудиторів
© unsplash.com/yukato

Китайська влада закликала державні компанії відмовитися від використання послуг чотирьох найбільших міжнародних аудиторських компаній - Deloitte, Ernst & Young (EY), PricewaterhouseCoopers (PwC) та KPMG - що свідчить про те, що Пекін зберігає занепокоєння щодо безпеки даних навіть після того, як уклав знакову угоду про дозвіл американських аудиторських перевірок сотень китайських фірм, зареєстрованих на біржі в Нью-Йорку, пише Bloomberg.

Міністерство фінансів Китаю входить до числа державних структур, які ще минулого місяця закликали деякі державні підприємства припинити дію контрактів з аудиторськими фірмами "Великої четвірки". Хоча офшорні дочірні компанії все ще можуть користуватися послугами американських аудиторів, материнським компаніям настійно рекомендували найняти місцевих китайських чи гонконгських бухгалтерів, коли закінчаться контракти.

Китай прагне обмежити вплив пов'язаних зі США глобальних аудиторських фірм та забезпечити безпеку даних у країні, а також зміцнити місцеву бухгалтерську галузь. Пекін протягом багатьох років давав подібні рекомендації державним фірмам, але нещодавно знову наголосив, що компанії мають використовувати інших аудиторів, а не "велику четвірку". Термінів заміни не встановлено, і вона може відбуватися поступово, коли закінчуватимуться терміни дії контрактів.

Хоча торішня угода між Китаєм та США з аудиту віталася як знак того, що конкурентні наддержави все ще можуть працювати разом з деяких питань, керівництво Пекіна з аудиту є нагадуванням про те, що в таких чутливих галузях, як державні компанії (SOE) та передові технології, процес поділу досі триває. Один із ризиків для Китаю полягає в тому, що перехід до менш відомих аудиторів ускладнить SOE залучення капіталу від міжнародних інвесторів.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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