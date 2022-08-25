Екс-керівництво ДП «Антонов» завдало компанії збитків майже на мільярд гривень – державний аудит

Прокуратура ініціювала дев’ять кримінальних справ

Екс-керівництво ДП «Антонов» завдало компанії збитків майже на мільярд гривень – державний аудит
Колишнього директора "Антонова" підозрюють у завданні підприємству великих збитків
© КМДА, Олексій Самсонов

Державний аудит встановив, що за період з 1 жовтня 2020 року до 31 березня 2022 року екс-керівництво державного підприємства "Антонов" завдало збитків компанії на загальну суму близько одного мільярда гривень. Про це йдеться у зверненні в.о. генерального директора ДП "Антонов" Євгена Гаврилова.

"Згідно з результатами аудиту, “Антонову” заподіяно збитків на понад 16,5 мільйонів гривень. Крім цього, через бездіяльність колишнього керівництва, підприємство недоотримало понад 840 мільйонів гривень. Сума необґрунтованих додаткових витрат склала майже 51 мільйон гривень. Загалом же аудит встановив фінансових порушень майже на 1 мільярд гривень",сказав Гаврилов.

За словами Євгена Гаврилова, після отримання результатів держаудиту ДП "Антонов" прокуратура ініціювала 9 кримінальних справ проти колишнього керівництва компанії.

Серед зафіксованих порушень згадуються завищені витрати, непрозорість виконання деяких фінансових операцій, неефективне розпорядження майном, недоотримання доходів.

"Авіаційне пальне закуповувалося не у виробників, а у посередників. У результаті підприємство переплатило близько 9 млн грн. Підприємство також придбало комп'ютерний томограф за 23,5 млн грн, який більше року не використовувався", – зазначив Гаврилов.

Нинішній керівник державного підприємства додав, що значних збитків ДП "Антонов" зазнало через вторгнення РФ внаслідок знищення частини повітряного флоту та об'єктів інфраструктури аеропорту у Гостомелі.

"Укроборонпром", до складу якого входить ДП "Антонов", наприкінці березня повідомив про усунення Сергія Бичкова від виконання повноважень гендиректора ДП.

"Підставою для усунення стало службове розслідування, зокрема, перевірки окремих фактів, оприлюднених у засобах масової інформації", - пояснив "Укроборонпром".


Артем Руденко, ZN.ua





Интересные новости
Укрзалізниця пожартувала над McDonald's та любителями їсти варені яйця у поїздіУкрзалізниця пожартувала над McDonald's та любителями їсти варені яйця у поїзді
Будинки для переселенців: в Україні починають будівництво 5-поверхового житлаБудинки для переселенців: в Україні починають будівництво 5-поверхового житла
Євро знову коштує менше за доларЄвро знову коштує менше за долар
Ціни на ліки в Україні зміняться вже за місяцьЦіни на ліки в Україні зміняться вже за місяць
Золоті злитки та інші банківські метали незабаром надійдуть у продажЗолоті злитки та інші банківські метали незабаром надійдуть у продаж
Блок рекламы


Похожие новости
Уряди європейських країн витратять 278 мільярдів доларів на пом'якшення енергетичної кризиУряди європейських країн витратять 278 мільярдів доларів на пом'якшення енергетичної кризи
Фінська компанія вимагає два мільярди євро від «Росатома»Фінська компанія вимагає два мільярди євро від «Росатома»
Державний енерготрейдер ледь розпочав діяльність і вже підім'яв половину енергоекспортуДержавний енерготрейдер ледь розпочав діяльність і вже підім'яв половину енергоекспорту
Найбільші китайські держкомпанії оголосили про делістінг із Нью-Йоркської фондової біржіНайбільші китайські держкомпанії оголосили про делістінг із Нью-Йоркської фондової біржі
Компанія Коломойського заради 2 млн грн може створити боргів на газовому ринку на пів мільярда гривеньКомпанія Коломойського заради 2 млн грн може створити боргів на газовому ринку на пів мільярда гривень
Українці платили російському мільярдеру за ліки: частку одного з найбільших фармацевтичних дистриб’юторів передано державіУкраїнці платили російському мільярдеру за ліки: частку одного з найбільших фармацевтичних дистриб’юторів передано державі
Маск продав акції Tesla майже на $7 мільярдівМаск продав акції Tesla майже на $7 мільярдів
В Україні заарештовано корпоративні права підприємства більш ніж на 2,3 мільярда через бізнес з РФВ Україні заарештовано корпоративні права підприємства більш ніж на 2,3 мільярда через бізнес з РФ
Виплати за ОВДП на 40,4 мільярда вищі від залучень на аукціонах — НБУВиплати за ОВДП на 40,4 мільярда вищі від залучень на аукціонах — НБУ
Ціни на яблука продовжують падати: літні сорти йдуть майже задармаЦіни на яблука продовжують падати: літні сорти йдуть майже задарма
Последние новости
Подгружаем последние новости