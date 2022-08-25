Екс-керівництво ДП «Антонов» завдало компанії збитків майже на мільярд гривень – державний аудит

Державний аудит встановив, що за період з 1 жовтня 2020 року до 31 березня 2022 року екс-керівництво державного підприємства "Антонов" завдало збитків компанії на загальну суму близько одного мільярда гривень. Про це йдеться у зверненні в.о. генерального директора ДП "Антонов" Євгена Гаврилова.

"Згідно з результатами аудиту, “Антонову” заподіяно збитків на понад 16,5 мільйонів гривень. Крім цього, через бездіяльність колишнього керівництва, підприємство недоотримало понад 840 мільйонів гривень. Сума необґрунтованих додаткових витрат склала майже 51 мільйон гривень. Загалом же аудит встановив фінансових порушень майже на 1 мільярд гривень", – сказав Гаврилов.

За словами Євгена Гаврилова, після отримання результатів держаудиту ДП "Антонов" прокуратура ініціювала 9 кримінальних справ проти колишнього керівництва компанії.

Серед зафіксованих порушень згадуються завищені витрати, непрозорість виконання деяких фінансових операцій, неефективне розпорядження майном, недоотримання доходів.

"Авіаційне пальне закуповувалося не у виробників, а у посередників. У результаті підприємство переплатило близько 9 млн грн. Підприємство також придбало комп'ютерний томограф за 23,5 млн грн, який більше року не використовувався", – зазначив Гаврилов.

Нинішній керівник державного підприємства додав, що значних збитків ДП "Антонов" зазнало через вторгнення РФ внаслідок знищення частини повітряного флоту та об'єктів інфраструктури аеропорту у Гостомелі.

"Укроборонпром", до складу якого входить ДП "Антонов", наприкінці березня повідомив про усунення Сергія Бичкова від виконання повноважень гендиректора ДП.

"Підставою для усунення стало службове розслідування, зокрема, перевірки окремих фактів, оприлюднених у засобах масової інформації", - пояснив "Укроборонпром".