С Подольского моста украли 12 немецких вант

Со строительной площадки на Подольско-Воскресенском мосту неизвестные украли 12 новых вант, которые должны держать конструкцию.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Хочу сообщить, что я обратился в правоохранительные органы, в частности в полицию, относительно бандитских действий, которые произошли вчера на Подольско-Воскресенском мосту. Молодые люди спортивного телосложения, в составе примерно 15 человек, одетые в спецодежду дорожников, оттеснили и заблокировали сотрудников охраны мостового перехода. Нападавшие загнали на мост два грузовика и автокран, погрузили и вывезли со строительной площадки 12 новых вант, которые город получил от немецкого производителя. Это тросы, которые должны держать конструкцию моста", - сообщил Кличко.

Он отметил, что заказчиком строительства является коммунальное предприятие "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева ». Представители заказчика срочно обратились к Нацполиции и предоставили информацию с камер видеонаблюдения с четким изображением автотранспорта злоумышленников.

Пострадавшие охранники также дали показания правоохранителям.

На данный момент открыто уголовное производство и ведется следствие.

"Интересно, что через несколько часов после инцидента заказчик строительства получил письмо от одного из субподрядчиков о желании того забрать ванты с объекта. Хочу отметить, что город сегодня делает все, чтобы достроить Подольско-Воскресенский мостовой переход и открыть в конце года автосообщение. За все ванты город рассчитался. Я расцениваю такие действия подрядчиков и субподрядчиков как наглый саботаж и умышленное затягивание сроков строительства. Убежден, что правоохранительные органы должны разобраться с подобными действиями!" - добавил Кличко.

Он пообещал, что сделает все, чтобы достроить мост.

"Сначала мы откроем движение по автомосту, а следующим этапом станет строительство метро на Троещину", - сказал Кличко.

Напомним, ранее полиция провела 17 обысков по делу о хищении средств на строительстве Подольского моста. По предварительным данным, сумма причиненного ущерба может достигать более 80 млн гривен.

Подольский мост через Днепр - один из важнейших инфраструктурных проектов в столице. Он должен разгрузить Северный мост. Кроме того, по нему пройдет четвертая ветка метро, которую планируют строить от Жулян до Троещины.

В апреле готовность моста была чуть больше половины. Существенные работы на объекте практически не велись с 2011 года, когда упал плавучий кран "Захарий". Ранее сообщалось, что автомобильное транспортное сообщение через мост планируют открыть через полтора-два года.