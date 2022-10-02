"Митний безвіз" з ЄС: відправлено перші вантажі в Україну і з України

У суботу почав працювати так званий "митний безвіз" для України, що базується на Конвенції про процедуру спільного транзиту (CCTP). Відтак в країну та з неї вже прямують вантажі в рамках цієї процедури, повідомив Мінфін.

"Сьогодні, 1 жовтня, для України набули чинності і для бізнесу відкрилася можливість міжнародного переміщення товарів із 35 іншими країнами-учасниками за одним транзитним документом", – йдеться у пресрелізі.

Мінфін уточнив, що першою країною, з якої було відправлено вантаж для доставки в Україну під процедурою спільного транзиту, стала Німеччина: українські митники вже бачать транзитну декларацію Т1 в електронній транзитній системі NCTS та очікують на прибуття вантажівки.

Мінфін нагадав, що відповідно до "митного безвізу" для доставки вантажів з однієї країни до іншої подається єдиний транзитний документ: від митниці відправлення до митниці призначення. Це прискорює проходження митних формальностей на кордоні та скорочує відповідні витрати для підприємств.