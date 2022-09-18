Поліція оштрафувала українця за незвичайний вантаж: що стало причиною

У Дніпропетровській області поліцейські виявили чоловіка, який незаконно перевозив ящики зі свіжовиловленими раками.

Про це повідомляє прес-центр Нацполіції регіону.

За даними правоохоронців, автомобіль ВАЗ 2110 був зупинений на одному з дорожніх постів для проведення перевірки.

Під час огляду транспортного засобу поліцейські виявили шість ящиків зі свіжовиловленими раками, який водій транспортував без документів на походження або перевезення вказаного вилову.

"Оскільки на даний час діє заборона на будь-який вилов раків, в діях громадянина вбачалися ознаки кримінального правопорушення за ст. 249 Кримінального кодексу - Незаконне заняття рибним промислом. Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу Дніпровського відділку поліції та інспектора державної екологічної служби", - йдеться у повідомленні, інформує Апостроф .

В присутності понятих правоохоронці вилучили 714 раків та транспортний засіб, за допомогою якого перевозився нелегальний вантаж. Як зазначають у Нацполіції, приблизна сума збитку нанесеного довкіллю становить понад 2,3 млн гривень.