Україна завантажує зерном третє судно для ООН

Третє зафрахтоване ООН судно ошвартовано під завантаження агропродукцією для Африки. Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури

Під завантаження до порту «Чорноморськ» прибув балкер IKARIA ANGEL, зафрахтований Всесвітньою продовольчою програмою ООН.

На ньому до Ефіопії, яка знаходиться на межі продовольчої катастрофи, відправиться 30 тисяч тонн пшениці.

З початку реалізації Ініціативи вже відправлено два зафрахтовані Всесвітньою продовольчою програмою судна. На їх борту понад 60 тисяч тонн української пшениці для жителів Ємену та Ефіопії.

«Нашими партнерами з Програми буде додатково закуплено ще 190 тис. тонн зернових для подальшого експорту в країни, що потерпають від нестачі продовольства», — повідомив Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков,.

За даними Мінінфраструктури, в ході реалізації Ініціативи про безпечне транспортування агропродукції вже 122 судна вирушили з українських портів. На їх борту близько 2,78 млн тонн продовольства.

10 вересня до берегів Судану прибуло вантажне судно SEAEAGLE з 65 тисячами тонн української пшениці на борту.