Нова пошта відкрила у Варшаві перше вантажне відділення

Нова пошта відкрила у Варшаві перше вантажне відділення Nova Post, яке приймає відправлення до 1000 кг. Тепер українці у Польщі за потреби зможуть відправляти та отримувати з України масивні відправлення, а не тільки невеликі посилки та документи. Про це повідомляє пресслужба Нової пошти.

Нова пошта відкрила у Варшаві перше вантажне відділення
Фото: itc.ua

Деталі

З вантажного відділення можна відправити як великі валізи з особистими речами, так і великогабаритну техніку у фабричному пакуванні, як-от нові генератори, акумулятори, зарядні станції без мита та податку на розмитнення, а доставку замовити до будь-якого вантажного відділення Нової пошти в Україні або ж на адресу отримувача.

Адреса вантажного відділення

Вантажне відділення Nova Post 01/1 у Варшаві працює щодня за адресою: Jana Olbrachta, 94, 01, Warszawa.

Строк доставки вантажів такий, як і для посилок — від 5 днів.

Загалом у 2022 році Нова пошта за 3 місяці відкрила у Польщі 18 власних відділень у найбільших польських містах: 6 відділень Nova Post у Варшаві, по 2 відділення у Кракові, Любліні, Гданську, Вроцлаві, Познані та по одному — у Жешуві та Лодзі.





Интересные новости
Компанія UPG сина Лукашенка «перефарбувалася» в українську, щоб працювати в ПольщіКомпанія UPG сина Лукашенка «перефарбувалася» в українську, щоб працювати в Польщі
У Києві знову подешевшала оренда квартир: за скільки можна зняти житло у столиціУ Києві знову подешевшала оренда квартир: за скільки можна зняти житло у столиці
Ефект від економії електроенергії у Києві та Дніпрі суттєвий — оцінки YasnoЕфект від економії електроенергії у Києві та Дніпрі суттєвий — оцінки Yasno
Міністр енергетики розповів, що залишилося від альтернативної енергетики України внаслідок російських ударівМіністр енергетики розповів, що залишилося від альтернативної енергетики України внаслідок російських ударів
Без нотаріусів та ЦНАПів: витяг із Єдиного держреєстру вже можна отримати на порталі "Дія"Без нотаріусів та ЦНАПів: витяг із Єдиного держреєстру вже можна отримати на порталі "Дія"
Блок рекламы


Похожие новости
Нова пошта заявила про відкриття нових відділень за кордономНова пошта заявила про відкриття нових відділень за кордоном
Укрпошта дозволила отримувати посилки без документівУкрпошта дозволила отримувати посилки без документів
Група танкерів з Євросоюзу вперше порушили ембарго на російську нафтуГрупа танкерів з Євросоюзу вперше порушили ембарго на російську нафту
Нафтогаз почав захоплювати суміжні ринки: вперше отримано ліцензію на здійснення функцій облгазу в одній із областейНафтогаз почав захоплювати суміжні ринки: вперше отримано ліцензію на здійснення функцій облгазу в одній із областей
В Україні вперше виставлять на приватизацію морський портВ Україні вперше виставлять на приватизацію морський порт
Нова пошта запустила видачу посилок у магазинах MOYO в Києві. Як отримати посилкуНова пошта запустила видачу посилок у магазинах MOYO в Києві. Як отримати посилку
МОЗ: На відбудову зруйнованих Росією лікарень потрібен понад $1 мільярдМОЗ: На відбудову зруйнованих Росією лікарень потрібен понад $1 мільярд
Sense Bank відновив роботу відділення у ХерсоніSense Bank відновив роботу відділення у Херсоні
Власникам зруйнованого і пошкодженого майна спишуть кредитиВласникам зруйнованого і пошкодженого майна спишуть кредити
В Україні зруйновано або не працює близько 20% хлібозаводівВ Україні зруйновано або не працює близько 20% хлібозаводів
Последние новости
Подгружаем последние новости