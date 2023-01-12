Нова пошта відкрила у Варшаві перше вантажне відділення Nova Post, яке приймає відправлення до 1000 кг. Тепер українці у Польщі за потреби зможуть відправляти та отримувати з України масивні відправлення, а не тільки невеликі посилки та документи. Про це повідомляє пресслужба Нової пошти.

Фото: itc.ua

Деталі

З вантажного відділення можна відправити як великі валізи з особистими речами, так і великогабаритну техніку у фабричному пакуванні, як-от нові генератори, акумулятори, зарядні станції без мита та податку на розмитнення, а доставку замовити до будь-якого вантажного відділення Нової пошти в Україні або ж на адресу отримувача.

Адреса вантажного відділення

Вантажне відділення Nova Post 01/1 у Варшаві працює щодня за адресою: Jana Olbrachta, 94, 01, Warszawa.

Строк доставки вантажів такий, як і для посилок — від 5 днів.

Загалом у 2022 році Нова пошта за 3 місяці відкрила у Польщі 18 власних відділень у найбільших польських містах: 6 відділень Nova Post у Варшаві, по 2 відділення у Кракові, Любліні, Гданську, Вроцлаві, Познані та по одному — у Жешуві та Лодзі.