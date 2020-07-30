Спрос на ювелирные изделия в мире упал до рекордного минимума

Глобальный спрос на ювелирные изделия из золота во втором квартале 2020 года упал на 53%, до рекордного квартального минимума в 251 тонн. Об этом говорится в данных Всемирного совета по золоту.

Спрос на ювелирные изделия в мире упал до рекордного минимума

Причина падения спроса

Причиной этого стали нестабильность в мире из-за коронавируса Covid-19 и высокие цены на золото.

По итогам первого полугодия спрос на ювелирные изделия в мире снизился на 46%, до 572 тонн.

Напомним

27 июля цена золота достигла максимума за всю историю торгов. Она выросла на 1,9% и достигла $1935 за тройскую унцию, позже цена поднялась до отметки $1943,93. Предыдущий абсолютный рекорд был установлен в 2011 году.

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