Аналитики считают, что доллар может утратить статус резервной мировой валюты

В обозримом будущем доллар США может лишиться статуса мировой резервной валюты. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Goldman Sachs Group, передает Униан.

Аналитики считают, что доллар может утратить статус резервной мировой валюты
Фото: unn.com.ua

Какие есть риски

По мнению стратегов Goldman, доллар сталкивается с несколькими рисками, а именно:

  • курс Федерального резерва США может сместиться в сторону «инфляционного уклона»;
  • политическая неопределенность и опасения, связанные с очередным всплеском коронавируса в стране, растут;
  • накопление задолженности в результате пандемии может привести к эскалации страхов.

Цены на золото растут

Как пишет издание, рост цены на золото отражает растущее беспокойство в отношении мировой экономики. Банк повысил свой 12-месячный прогноз цен на золото с $2 тыс. до $2,3 тыс. за унцию.

Инфляция ускоряется

Падение доллара происходит на фоне возобновившихся прогнозов касательно обесценивания доллара после исторической сделки стран Европейского союза.

Напомним, они одобрили пакет мер для спасения экономики от коронавируса, что подстегнуло рост евро и приведет к первому в истории выпуску совместного долга.

Для Goldman Sachs растущий уровень долга в США, который сейчас превышает 80% ВВП страны, и в других странах повышает риск того, что центральные банки и правительства могут допустить ускорение инфляции.

«В результате раздутые балансы центробанков и огромное предложение денег создают большую вероятность того, что когда-нибудь в будущем, после нормализации экономической активности, у центральных банков и правительств появится соблазн повысить инфляцию, чтобы облегчить накопленное долговое бремя», — говорят аналитики Goldman.

Напомним

  • Цена золота выросла на 1,9% и достигла $1935 за тройскую унцию. Это наивысшая стоимость металла за всю историю торгов.

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