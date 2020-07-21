Китай увеличил производство арматуры в первом полугодии

Китай увеличил производство арматуры в первом полугодии

В течение января-июня 2020 года китайские металлургические предприятия изготовили 123,212 млн. тонн арматуры. Рост объёмов к аналогичному периоду 2019 года – 2,3%, сообщает Мysteel Global со ссылкой на данные национального департамента статистики КНР.

За июнь производство арматуры в Китае составило 24,465 млн. тонн – на 6,3% больше в годовом соотношении и на 25,1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Производство катанки в КНР за I полугодие выросло год к году на 1% до 76,191 млн. тонн. В июне показатели улучшились на 4,5% до 14,44 млн. тонн, сообщает SteelOrbis.


МинПром по материалам МеталлСервис

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