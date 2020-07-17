АМКУ выиграл суд с табачной компанией на полмиллиона

Табачная компания «Бритиш Американ Тобакко Украина» требовала признать частично недействительным решение Антимонопольного комитета о наложении штрафа на сумму 448,3 млн грн. Хозяйственный суд Киева отклонил этот иск. Об этом сообщили в АМКУ.

АМКУ выиграл суд с табачной компанией на полмиллиона
фото: unn.com.ua

Позиция компании

У «Бритиш Американ Тобакко» заявили, что решением суда удивлены и в ближайшие дни его обжалуют.

«Бритиш Американ Тобакко Украина работает в стране более 25 лет. В течение всего этого времени действовала согласно надлежащего законодательства Украины. Поэтому ОАО не согласен с этим решением и считает, что существует веское основание для его обжалования», — говорится в сообщении.

Предыстория

10 октября 2019 года АМКУ принял решение наложить штраф в размере 6,5 млрд грн на табачные компании и монополиста-дистрибьютора «Тедис Украина» за антиконкурентные согласованные действия.

«Поведение этих компаний была согласованным, а результатом сотрудничества с единым и общим для всех производителей дистрибьютором на рынке первичной продажи сигарет стало создание и поддержание искусственных барьеров для других компаний», — заявил председатель АМКУ Юрий Терентьев.

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