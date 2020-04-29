В Алжире запускают новый сталелитейный комплекс

В Алжире запускают новый сталелитейный комплекс

Компания Algerian Qatari Steel (AQS), представляющая собой созданное в 2014 г. совместное предприятие алжирского государственного фонда Sider Co. & National Investment Fund (51%) и катарской металлургической компании Qatar Steel International (49%), сообщает о вводе в строй новых мощностей.

На металлургическом заводе Bellara в восточной части Алжира начались горячие испытания сталелитейного комплекса в составе электродуговой печи и МНЛЗ мощностью 1,1 млн т в год. Его запуск позволит компании, уже запустившей в 2018-2019 гг. три прокатных стана, значительно снизить потребности в импортной заготовке.

Пока что компания будет использовать в качестве сырья заготавливаемый внутри страны металлолом и покупное горячебрикетированное железо. Но в июне текущего года AQS планирует запустить модуль по производству восстановленного железа (DRI) на 2,5 млн т в год.

МинПром

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