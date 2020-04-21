Китай вводит оплату труда в национальной криптовалюте

В мае служащие муниципалитета китайского города Сучжоу получат 50% полагающихся им выплат в государственной криптовалюте (DCEP). Об этом пишет psm7.com.

Китай вводит оплату труда в национальной криптовалюте
Фото: cnews.ru

Кто будет выпускать криптовалюту

Криптовалюту будут выпускать четыре государственных банка: Agricultural Bank of China (ABC), Industrial and Commercial Bank of China, Bank of China и China Construction Bank.

В официальном документе всем государственным учреждениям Сучжоу предлагается подписать с данными банками контракты на выпуск китайской цифровой валюты, так как запуск системы планируется уже в мае.

Всем чиновникам будет предложено скачать и установить цифровые кошельки, разработанные банками, для получения своих выплат.

Стоит отметить, что платежная система Alipay подтвердила свое участие в разработке и выпуске государственной цифровой валюты, включая механизмы выпуска и обращения альткоина.

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Кроме того, на днях сообщалось, что ABC уже начал тестирование мобильного приложения для национальной криптовалюты. Представленная версия программы позволяет проводить оплату по QR-коду, отправлять и получать платежи, обменивать цифровые деньги, управлять кошельком, отслеживать транзакции.

Напомним

В сентябре 2017 года Народный банк Китая (центробанк) запретил проводить ICO (Initial Coin Offering — форма привлечения инвестиций в виде выпуска и продажи инвесторам новых криптовалют и токенов), а также осуществлять торговые операции с биткоинами и другими криптовалютами.

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