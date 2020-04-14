Украина сократила дефицит внешней торговли. Крупнейший партнер — Китай

Дефицит внешней торговли товарами Украины за январь-февраль сократился вдвое — до $422,7 млн. Крупнейшим торговым партнером Украины по итогам двух месяцев стал Китай: объем экспорта вырос более чем втрое, объем импорта – на 1,4%. Об этом сообщает Госстат.

Украина сократила дефицит внешней торговли. Крупнейший партнер — Китай
Фото: dia.dp.gov.ua

Показатели экспорта и импорта

Экспорт товаров из Украины за январь-февраль вырос на 2,1% — до $8,114 млрд, в то время как импорт сократился на 3% — до $8,537 млрд.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,95, а внешнеторговые операции проводились с партнерами из 206 стран мира.

Крупные торговые партнеры

Крупнейшим торговым партнером Украины по итогам двух месяцев стал Китай. Объем экспорта товаров в Китай вырос более чем втрое — до $760 млн, объем импорта из Китая – на 1,4%, до $1,338 млрд.

Далее среди крупнейших торговых партнеров Польша: объем экспорта товаров в эту страну вырос на 1,9% — до $540 млн, в то время как объем импорта сократился на 1% — до $604 млн. В целом экспорт товаров в страны Евросоюза сократился на 7,6% – до $3,193 млрд, импорт товаров из стран ЕС — на 3%, до $3,592 млрд.

Внешнеторговый баланс

  • Согласно данным Госсттата, внешнеторговый баланс Украины за 2019 год сведен с дефицитом в $3,633 млрд, что в 1,7 раза ниже дефицита за 2018 год.
  • В том числе дефицит внешней торговли товарами в 2019 году вырос на 8,8% – до $10,723 млрд.

Ранее сообщалось

  • Согласно обновленному прогнозу украинского правительства, ожидается снижение экспорта товаров и услуг на 5,5% по сравнению с 2019 годом (до $59,9 млрд), импорта — на 10% (до $88,3 млрд). Дефицит торгового баланса — $8,3 млрд.

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