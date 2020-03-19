Китай сократил производство арматуры

В течение января-февраля 2020 года китайские металлургические предприятия произвели 33,96 млн. тонн арматуры.



Снижение объёмов в годовом соотношении — 2,2%, сообщает SMM со ссылкой на данные национального департамента статистики КНР .



Производство катанки тоже сократилось — на 4,9% до 21,52 млн. тонн.



Напомним, согласно оценке Mysteel Global, в январе-феврале 2020 года металлурги Китая произвели 167 млн. тонн готового проката. Ухудшение показателей к аналогичному периоду 2019 года — 3,4%.