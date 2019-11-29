В Киеве задержали африканца, обещавшего аграриям изготовить $200 тыс. фальшивых купюр

27-летний иностранный студент предлагал свои услуги в интернете.

В Киеве СБУ задержала гражданина одной из стран Центральной Африки, который пообещал двум представителям аграрного бизнеса изготовить $200 тыс. фальшивых купюр за $100 тысяч.Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"27-летний иностранный студент одного из харьковских вузов планировал присвоить деньги украинцев через использование схемы, более известной как "мошенничество с черным долларом", - подчеркивает СБУ.

Фото: СБУ

Через интернет мужчина предлагал услуги по изготовлению фальшивых денег, используя якобы новейшие химические смеси и технологии производства. Для этого его клиенты должны перечислить собственные деньги.

Сотрудники СБУ задокументировали факт попытки присвоения фигурантом дела $100 тыс. аграриев. "Из настоящих купюр, полученных от бизнесменов, фальшивомонетчик обещал им изготовить вдвое большую сумму", - сказано в сообщении.

Фото: СБУ

Иностранец задержан в одной из столичных гостиниц во время получения денег.

Решается вопрос об уведомлении его о подозрении и избрании меры пресечения.

В рамках уголовного производства по ч.4 ст.190 (мошенничество) и ч.2 ст.199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег) УК Украины продолжаются следственные действия.

Напомним, в июле этого года в Киеве задержали фальшивомонетчиков почти с 1 млн поддельных евро. У них изъяли почти 2000 купюр с признаками подделки номиналом по 500 евро.

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