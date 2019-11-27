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2019-11-27
"Укрзализныця" отменила тендер на закупку угля из РоSSии
Пока никакие договора на поставку не заключены.
Фото: newsprolife.com.ua
АО "Укрзализныця" отменила тендер на закупку 2,9 тысяч тонн роSSийского угля для обеспечение пассажирских поездов на 2020 год.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
"Тендер отменен. Будет проведено служебное расследование по подготовке тендерной процедуры. Я благодарен представителям СМИ за привлечение внимания к этой закупке", - заявил председатель правления УЗ Евгений Кравцов.
Отмечается, что пока никакие договора на поставку угля не заключены.
Информацию об отмене тендера обещают вскоре внести на веб-портал государственных закупок ProZorro.
Ранее ГосЧС отменила тендер на закупку пожарного самолета за 500 млн гривен из-за ошибки в объявлении.
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