"Укрзализныця" отменила тендер на закупку угля из РоSSии

Пока никакие договора на поставку не заключены.

"Укрзализныця" отменила тендер на закупку угля из РоSSии
Фото: newsprolife.com.ua

АО "Укрзализныця" отменила тендер на закупку 2,9 тысяч тонн роSSийского угля для обеспечение пассажирских поездов на 2020 год.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Тендер отменен. Будет проведено служебное расследование по подготовке тендерной процедуры. Я благодарен представителям СМИ за привлечение внимания к этой закупке", - заявил председатель правления УЗ Евгений Кравцов.

Отмечается, что пока никакие договора на поставку угля не заключены.

Информацию об отмене тендера обещают вскоре внести на веб-портал государственных закупок ProZorro.

Ранее ГосЧС отменила тендер на закупку пожарного самолета за 500 млн гривен из-за ошибки в объявлении.

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