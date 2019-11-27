Европарламент поддержал увеличение квоты для украинских экспортеров мяса птицы
Объем поставок будет увеличен на 50 тысяч тонн.
Европейский парламент во вторник ратифицировал соглашение об увеличении квоты на беспошлинный ввоз мяса птицы в ЕС для украинских экспортеров.
Об этом сообщила ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса".
Соглашение о внесении изменений в экономическую часть Соглашения об ассоциации "Украина - ЕС" об увеличении беспошлинных квот на импорт мяса птицы было подписано 30 июля.
Согласно изменениям годовая квота на мясо птицы и переработанного мяса птицы будет увеличена на 50 тысяч тонн.
В 2019 году она составила 18 400 тысяч тонн, в 2020 году увеличивалась 19 200 тысяч тонн. Теперь благодаря соглашению квота достигнет 69 200 тысяч тонн.
Финальный объем квоты по итогам 2021 года достигнет 70 тысяч тонн.
Соглашение подлежит ратификации в парламентах обеих сторон. Верховная Рада пока что этого не сделала.
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