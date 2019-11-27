Украина прожила четыре года без закупок газа у РоSSии

"В 2013 году зависимость от РоSSии по газу превышала 90%, сегодня о ней лишь вспоминают".

Украина прожила четыре года без закупок газа у РоSSии
Фото: utg.ua/still-alive

26 ноября исполняется четыре года с момента, когда Украина импортировала последние объемы роSSийского газа.

Об этом говорится на сайте "Укртрансгаза".

"В 2013 году наша зависимость от РоSSии по газу превышала 90%, сегодня о ней лишь вспоминают. В прошлом году газ в Украину импортировали 65 компаний, а Нафтогаз покупал его у 18 европейских поставщиков (доля одного из них не превышала 30%). Недавно в Украину впервые поставили американский сжиженный газ. Рыночные механизмы сделали то, что политики не могли сделать десятилетиями - лишили Украину газовой и политической зависимости от РФ", - прокомментировал это событие глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев в фейсбуке.

Напомним, Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у "Газпрома", так как "Нафтогаз" счел его цену завышенной. Импорт теперь осуществляется на западной границе.

Отказ от роSSийского газа позволил Украине начать реформу газового рынка и реформу корпоративного управления "Нафтогаза". Сама компания впервые за долгое время перестала быть убыточной.

22 декабря 2017 года Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма принял решение, согласно которому "Нафтогаз" должен возобновить закупки роSSийского газа в объеме не менее 5 млрд куб. м до конца действия контракта.

В конце февраля 2018 года "Нафтогаз" внес авансовый платеж за март в расчете возобновить поставки из РоSSии, но "Газпром" вернул деньги и направил "Нафтогазу Украины" уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Названа среднемесячная сумма расходов на еду в УкраинеНазвана среднемесячная сумма расходов на еду в Украине
Билл Гейтс возглавил список самых богатых людей мираБилл Гейтс возглавил список самых богатых людей мира
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" выплатить $3 млрд долга поставками газа"Нафтогаз" предложил "Газпрому" выплатить $3 млрд долга поставками газа
В Киевской области застройщик-аферист показывал инвесторам чужие земельные участкиВ Киевской области застройщик-аферист показывал инвесторам чужие земельные участки
СБУ блокировала нелегальную добычу угля на Донбассе на 8 миллионов гривенСБУ блокировала нелегальную добычу угля на Донбассе на 8 миллионов гривен
Блок рекламы


Похожие новости
"Укрзализныця" отменила тендер на закупку угля из РоSSии"Укрзализныця" отменила тендер на закупку угля из РоSSии
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" выплатить $3 млрд долга поставками газа"Нафтогаз" предложил "Газпрому" выплатить $3 млрд долга поставками газа
Украина в 2020 году планирует занять $4,9 млрд на внешних рынкахУкраина в 2020 году планирует занять $4,9 млрд на внешних рынках
Польша уведомила "Газпром" о прекращении закупок с 2023 годаПольша уведомила "Газпром" о прекращении закупок с 2023 года
В "Нафтогазе" прогнозируют падение ВВП на 0,7% в случае прекращения транзита газаВ "Нафтогазе" прогнозируют падение ВВП на 0,7% в случае прекращения транзита газа
Украина экспортировала первую партию говядины в КитайУкраина экспортировала первую партию говядины в Китай
TSMC потратит $6,6 млрд на модернизацию и расширение производства в I квартале 2020 годаTSMC потратит $6,6 млрд на модернизацию и расширение производства в I квартале 2020 года
Новый оператор ГТС подал заявку на лицензию по транспортировке газаНовый оператор ГТС подал заявку на лицензию по транспортировке газа
"JTI Украина" после встречи с Зеленским решила полностью возобновить производство сигарет в Кременчуге"JTI Украина" после встречи с Зеленским решила полностью возобновить производство сигарет в Кременчуге
Медиагруппа Ахметова запускает новостной телеканал "Украина 24"Медиагруппа Ахметова запускает новостной телеканал "Украина 24"
Последние новости
Подгружаем последние новости