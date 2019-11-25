Основатель Uber продал половину своей доли в компании

Сейчас Каланику принадлежит немногим менее 3% Uber.

Основатель Uber продал половину своей доли в компании
Фото: wealthdaily.com

Бывший глава американской компании Uber Трэвис Каланик за последние две недели продал более половины своей доли в компании.

В минувший четверг он продал пакет акций стоимостью $578 млн, пишет Forbes.

"После того, как 6 мая перестало действовать ограничение на продажу акций, Каланик уже избавился от акций на общую сумму в $1,46 млрд. Снятие ограничения позволило сотрудникам и руководству впервые с майского дебюта Uber на бирже продавать акции компании", - говорится в сообщении.

Сначала он продал 22 млн акций, которые хранились в его трасте с благотворительным остатком, за $610 млн. Потом - еще 30 млн акций, принадлежавших ему лично, за $850 млн.

Сейчас Каланику, члену совета директоров, принадлежит 44,8 млн акций, или немногим менее 3% Uber. Представитель Каланика не ответил на просьбу дать комментарий.

Продажа акций дает Каланику свободные средства, которые он может использовать для инвестиций в свой новый бизнес, Cloud Kitchens, отмечает издание. Ранее The Wall Street Journal сообщала, что Каланик инвестировал более $300 млн в предприятие, которое создает кухни только для доставки еды в центре городов. В августе Каланик также приобрел в Нью-Йорке пентхаус стоимостью $36,5 млн.

В то же время нынешний генеральный директор Uber, Дара Хосровшахи 18 ноября он приобрел еще 250 тыс. акций за $6,7 млн. Теперь Хосровшахи принадлежит немногим более 1,5 млн акций - менее 1% компании.

Напомним, в августе Uber отчитался о самом большом квартальном убытке за всю историю компании.

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